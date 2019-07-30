Adana’da 3 kuşaktır ’ütü tostu’ yapan ve ’ütü tost’ markası ile tarifinin patentini alan aile, tablada yapmaya başladıklarını tost ile restoran zinciri oldu. Sosyal medya sayesinde Türkiye ve dünyada tanınan ütü tost ise Adanalılara kebaptan sonra alternatif yiyecek oldu.

Ankara’da henüz 23 yaşındayken, 1971 yılında makineyle tost yapıp satan Nedim Şimşekyılmaz (71), elektriklerin kesilmesi nedeniyle kömürlü ütüyle tost yapmaya başladı. İşlerini büyüttükten sonra memleketi Adana’ya gelen Şimşekyılmaz, oğlu Cüneyt Şimşekyılmaz ve diğer aile üyeleriyle birlikte açtığı Gökhan Büfe adlı dükkanda müşterilerine hizmet vermeye devam etti.

Adana’da 5, Mersin’de ve İstanbul’da 1’er işletmesi bulunan aile daha sonra ’ütü tostu’ markasının tarifini ve patentini aldı.

Kebaptan önce veya sonra ütü tost

Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi torun Serhan Şimşekyılmaz (26), dedesi Nedim Şimşekyılmaz’ın 1971 yılında elektriğin kesilmesiyle tablada kömürlü ütü ile tost yapmaya başladığını belirterek, “Ütü tost 3 kuşaktır bizde. Bizden sonrada bizim kuşaklarımıza bırakacağız. Türkiye genelinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bunu biliyor. Tadına bakınca insanlar bunu seviyor. Yurt dışından gelen insanlar kebaptan sonra yada kebaptan önce ütü tost yiyor ve pişman olmuyor” diye konuştu.