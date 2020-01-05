Adana Kebap ilk siyez pidesiyle servis edildi

Adana’da bir kebapçı, Adana Kebabını genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olan siyez buğdayından dünyada ilk kez elde edilen siyez pidesiyle servis etti. Kentteki diyetisyen ve doktorlara yedirilen pide ve kebap, tam not aldı.

Adana’da fırın işletmecisi Fahri Aslan, Kastamonu’ya özgü siyez buğdayından dünyada ilk kez pide üretti. Bu pideye de kentteki bir kebapçı talip oldu ve isteyenlere Adana Kebabını siyez pidesiyle servis etmeye başladı. Yiyen müşteriler de kebap ve pideyi çok beğenince dükkan sahipleri kentteki 4 doktor ve 32 diyetisyeni kebapçıya davet etti.

Doktor ve diyetisyenler de siyez pidesiyle servis edilen Adana Kebabını tadıp tam not vererek, glüten alerjisi olmayanlara yemelerini önerdi.

“Siyezden ilk kez pide yaptım”

Pideyi hazırlayan Fahri Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz beyaz ekmeğe savaş açtık. 2 yıllık bir çalışma siyez pidesi. Faydalarını bütün bilim insanları açıklıyor zaten. Siyezden dünyada ilk kez pide yaptım. İnşallah diğer meslektaşlarımız da arkamızdan gelirler. Sağlığını düşünen herkes siyez ekmeği yemeli. Şeker, kabızlık, kolesterol ve kolon kanserine kadar rahatsızlıkları olan herkes yemeli ekmeği. Bu ekmek vitamin deposu” diye konuştu.