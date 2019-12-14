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Adana kent genelinde asayiş uygulaması: 42 suçlu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:29 | Son Güncelleme

Adana’da polis ekipleri, yılbaşı öncesi bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.Kent genelinde 40 umuma açık yerde denetimde bulunan polis ekipleri, 1 iş yerine eksik evraktan işlem yaptı.

Adana’da polis ekipleri, yılbaşı öncesi bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla bar, kafe, gazino, umuma açık yerler ile kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kent genelinde 40 umuma açık yerde denetimde bulunan polis ekipleri, 1 iş yerine eksik evraktan işlem yaptı. Kapalı alanda sigara içilen 5 iş yerine tutanak tanzim etti. Kapalı alanda sigara içen 9 kişiye ise kabahatler kanuna istinaden 1377 TL para cezası kesildi.
Trafik ve asayiş uygulamalarında ise 6 bin 52 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 2 bin 8 araç kontrol edildi. 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. 66 araca 17 bin 129 TL para cezası uygulanırken 9 araç trafikten men edildi. Başka illere kayıtlı 6 Suriye uyruklu vatandaşa tebligat yapılırken, yabancı uyruklu şahısları izinsiz taşıyan 2 araç sürücüne 8 bin 490 TL para cezası uygulandı.
Ana caddeler üzerinde çocukların korunmasına yönelik uygulama yapan polis ekipleri, dilencilik yapan yaşı küçük 2 çocuğu alarak ailelerine teslim etti. Çevreye rahatsızlık veren 1 kişiye ise kabahatler kanuna’ndan işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı
Yapılan uygulamaların genelinde, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalanırken 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

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