Adana, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır iftar saati kaçta? 2022 iftar saatleri! Adana, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır'da oruç kaçta açılıyor?

Ramazan ayı herkesin içine ayrı bir mutluluk verir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında yenilen içilen her lokmanın ayrı bir anlamı vardır. Tüm İslam alemi ilk iftar sofrası için büyük bir heyecan içinde. Ramazan ayının ilk iftar sofrası için hazırlıklar devam ediyor. Adana, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır iftar saatleri de merak ediliyor. İşte Adana, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır iftar saatlerine dair detaylar haberimizde...

İFTAR VAKTİ 2022

ADANA İFTAR VAKTİ

02.04.2022: 04:55 06:17 12:47 16:21 19:08 20:25

KOCAELİ İFTAR VAKTİ

02.04.2022: 05:09 06:36 13:09 16:43 19:32 20:54

MERSİN İFTAR VAKTİ

02.04.2022: 04:58 06:20 12:50 16:24 19:11 20:27

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ

3.02.04.2022: 04:34 05:56 12:28 16:01 18:49 20:07

HZ. MUHAMMED'İN İFTAR DUASI

Hz. Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle; "Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teala sevap kesinleşti."

İslam aimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

HZ. MUHAMMED ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İl il 2022 Ramazan imsakiyelerine buradan ulaşabilirsiniz;

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

