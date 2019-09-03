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Adana Komedi Oyunları Festivali'nde program belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Komedi Oyunları Festivali’nin programı belli oldu.

Adana Komedi Oyunları Festivali'nde program belirlendi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Komedi Oyunları Festivali’nin programı belli oldu. Festival kapsamında Haldun Dormen'den Yasemin Yalçın'a birçok oyuncu oyunlarını sahneleyecek.
14-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Adana Komedi Oyunları Festivali'nin organizatörü Sabri Ejder Öziç, festivali 'Çok eğleneceuk, çoook' sloganıyla hazırladıklarını söyledi. Öziç, festival kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi ile Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde oyunlar sahneleneceğini belirtti. Festivale yıl içerisinde İstanbul merkezli, Türkiye'de oynanma ve izlenme sayısı yüksek katılımlı oyunları dahil ettiklerini kaydeden Öziç, "Festivalimizin güçlü ve sürdürülebilir bir hale gelebilmesi için desteklerini sunan Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Seyhan ve Çukurova belediyelerine de duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.
FESTİVAL PROGRAMI
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 14 Ekim Pazartesi 'Mahşer-i Cümbüş' oyunuyla başlayacak festivalde açılış kokteyli yer alacak. 15 Ekim'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Alevli Günler', 16 Ekim'de Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde 'Kaç Baba Kaç', 17 Ekim'de Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda 'Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi', 18 Ekim'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Yasemin Yalçın Tiyatrosu', 19 Ekim'de Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde 'Tiyatro Sevi-Kadın Kafası', 20 Ekim'de ise Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda 'Haldun Dorman-Kibarlık Budalası' oyunu sahnelenecek. Festivaldeki tüm oyunlar saat 20.00'de başlayacak. Biletler ise tiyatro salonu gişeleri, Biletix ve Karahan Kitabevi'nden temin edilebilecek.

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