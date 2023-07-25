Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasında
Mynet Haber
21 dakika önce
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana deprem anında ilçedeki vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bir fırında da bacanın yerinden çıkması sonucu iş yerini duman kaplaması da görüntülerde yer aldı.
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