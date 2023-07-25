Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana deprem anında ilçedeki vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bir fırında da bacanın yerinden çıkması sonucu iş yerini duman kaplaması da görüntülerde yer aldı.