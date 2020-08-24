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Adana Kozan’da orman yangını

24.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.

Adana Kozan’da orman yangını

Yangının söndürülmesi için sabah yeniden havadan müdahaleye başlandı.Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Anadolu Ajansi Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekibin yangının büyümesini önlemek için karadan çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki evlere sıçramasından endişe ediliyor.

Bölgede son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen dört kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Yangında 12 evin yandığı belirtilirken, alevlere yakın evlerde yaşayanların tahliye edildiği açıklandı. Jandarma ekiplerinin yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattığı kaydedildi.

DHA / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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