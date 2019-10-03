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"Adana Lezzet Festivali" yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek festival, "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali kapılarını yarın açacak.

Adana Valiliği tarafından "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla gerçekleştirilecek ve kent mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturmaya hazırlanan festival 6 Ekim'e kadar sürecek.

Kortej yürüyüşü ve açılış gösterisiyle başlayacak festivalde, İtalya, Malta, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler ile konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya ile Endonezya'dan misafirler yer alacak.

Ayrıca, mutfaklarıyla ünlü Gaziantep ve Hatay da "konuk şehir" olarak festivale katılacak.

Kortej yürüyüşünün ardından dünyanın en ünlü kasaplarından İtalyan usta Dario Cecchini ve Türk şef Cüneyt Asan, açılışa özel "gastroşov" yapacak.

- En uzun "şişte et pişirme" rekoru denemesi

Festivalde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, 222 metreyle kırılmaya çalışılacak.

Rekor denemesiyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi ve kentin adının dünya çapında duyurulması hedefleniyor.

Festivalde ayrıca, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yansıtan yerel ustalardan ve davetli Akdeniz ülkelerinden mutfak atölyeleri ve şovların yanı sıra tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve çocuklar için etkinlikler de yapılacak.

Merkez Park'ta düzenlenecek festival 6 Ekim'e kadar sürecek.

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