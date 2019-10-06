Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi düzenlendi

Üçüncüsü düzenlenen ‘Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi yapıldı. Gecede kent protokolü ve davetliler sıraya girip 100 çeşit yemek arasından istediklerini seçerek aldı. Vali Mahmut Demirtaş da, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte şırdan dolması sırasına girip şırdan aldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde bu sene ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ temasıyla düzenlenen Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi Adana Müzesi’nde yapıldı. Gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Lezzet diyarı olan Adana’da bu önemli yemek zenginliğinin dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılması konusunda lezzet festivalinin ilk üç yılında uluslararası olması büyük bir kazançtır” diye konuştu.

“Önemli bir organizasyona imza attık”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, festivale yoğun şekilde hazırlandıklarını kaydederek, “Dopdolu bir festival programını daha hep birlikte yaşıyoruz. Geride bıraktığımız iki yıllık tecrübeyle bu yıl çıtamızı daha da yükseğe çıkardık. ’Lezzet Peşinde Koşanlarla’, ’Gelenekselin Gücü’nü keşfetmek isteyenleri, üçüncü yılımızda festival ötesine taşıyarak, ’Büyük Akdeniz Şöleni’ne davet ettik. Böylelikle Adana’nın yerel ve geleneksel lezzetlerini, Akdeniz’in enfes tatlarıyla birleştiren fevkalade önemli bir organizasyona imza attık” diye konuştu.