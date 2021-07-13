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Adana Meclisi'nde "hain, hırsız" gerginliği

13.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkardıkları işçiler için “hain ve hırsız” kelimelerini kullanması Cumhur İttifakı’nın tepkisine yol açtı. Karalar ise, tüm emekçileri kastetmediğini söyledi.

Adana Meclisi'nde "hain, hırsız" gerginliği

Büyükşehir Belediye meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Biz hırsız değiliz, biz hain değiliz. Bizim hainlerle, hırsızlarla işimiz olmaz. Belediyede çalışanlar hırsız değiller, belediyede çalışanlar hain değiller. Tufanbeyli’de yapmış olduğunuz konuşmanızı kınıyorum ve reddediyorum. Sizden çalışan arkadaşlarımızdan ve işten atmış olduğunuz arkadaşlardan özür dilemenizi beklerdim. Ama yapmadınız. Aslında, özür bir erdemliliktir" diye konuştu.

"ŞİDDETLE KINIYOR, KABUL ETMİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’da, "Çalışan işçiler için hain ve hırsız damgasını yapıştırmanızı şiddetle kınıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi işçileri için söylediği akıl almaz ziyan olmaz sözler. Çıkardığı işçiler için öyle bir algı yapıyor ki, çıkarılan her işçi için hain, hırsız damgası yapıştırılıyor, biz bunu buradan kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Burada varsa hain ve hırsız hiç kimse çalışmak istemez. Bizlerde bu konuda size desteğiz. Bankamatikçi varsa çıkartın, ilan edin, suç duyurusunda bulunun dedik, yapmadınız. Her çıkarılan işçi için bu damgayı yapıştırdınız. Şimdi de hain ve hırsız damgası yapıştırmak istediniz. Varsa 3-5 kişi olabilir, ancak tüm arkadaşları, tüm emekçileri işinden edip, performansından edip, çıkarıp, üzerine aylardır, yıllardır tazminatını ödemeyip, kendilerini rezil edeceksiniz, üstelik bu damgaları vuracaksınız, bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

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"BEN BUNA NAMUSLU MU DİYEYİM?"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise bu eleştirileri şöyle cevapladı:
"Benim işçiye, emekçiye arsız, hırsız deme şansım asla olmaz. Ama bunlar var mı, var. Onlardan dolayı işten atılanlar var mı, var. Bizim dönemimizde de var, adam hurda çalmış, onu işten attık. Ben buna namuslu mu diyeyim? Ben 5 bin kişiye söylemediğimiz siz de biliyorsunuz. Halk da biliyor, bütün çalışanları kastetmediğimi herkes biliyor. Bizim 13 bin çalışanımız var, emeğiyle çalışan hangi siyasal partiden olursa olsun, hangi görüşten, hangi etnik gruptan olursa olsun asla ayırmayız. Bunlar bizim evladımız, hepsinin alınlarından öpüyoruz, ellerine sağlık" diye cevapladı. (İHA)

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Adana
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