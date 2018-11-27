Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

ADANA,(DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanması içinde olduğu iddiasıyla Adana, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 28'i muvazzaf, 1'i emekli, 2'si görevden ayrılarak üniversitede, 1'i ihraç, 1'i de özel sektörde çalışan toplam 33 asker ile 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere 37 şüphelinin evine operasyon yaptı. Aralarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma'da 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurduklarının değerlendirildiği açıklandı. Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

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