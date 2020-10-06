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Adana merkezli 11 ilde “Swinger” operasyonu: 35 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 07:50 | Son Güncelleme

Adana’da merkezli 11 ilde “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana’da merkezli 11 ilde “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, “swinger” yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.
Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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