Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor
Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
YouTube'la ilgili 'dünya'yı sarsan iddia!
Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum