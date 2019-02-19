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Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 96 gözaltı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 96 kişi yakalandı.

Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 96 gözaltı (2)- Yeniden

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 96 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 611 bin 500 TL para ile 21 araç ve 23 ayrı gayrimenkule el konulurken, soruşturma kapsamında 50 kişinin daha arandığı belirtildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.
30 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Yapılan incelemede bahis çetesinin, bin 520 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 611 bin 500 lira, 21 otomobil ve 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı gayrimenkule el konuldu. Diğer 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

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