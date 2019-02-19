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Adana merkezli 12 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

Adana merkezli 12 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasadışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin ve Adıyaman illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 12 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasadışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin ve Adıyaman illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 12 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı

Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi.
Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)
İşte operasyondan bazı kareler...
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