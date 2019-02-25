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Adana merkezli 12 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 08:55 | Son Güncelleme

Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15’i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker kanadına yönelik olarak 15’i muvazzaf 15 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15’i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker kanadına yönelik olarak 15’i muvazzaf 15 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 12 ilde şafak vakti operasyon başlattı.
Polis aralarında muvazzaf 1’i binbaşı, 1’i üsteğmen, 1’i teğmen olmak üzere 15’i muvazzaf 18 askeri yakalamak için harekete geçti. Polis çok sayıda FETÖ zanlısı askeri gözaltına aldı. Operasyonlar devam ediyor.

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