HABER

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 07:48 | Son Güncelleme

Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında, askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen ve aralarında aktif bir yüzbaşı, bir teğmen olmak üzere 16'sı aktif askeri personel toplam 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan bazı şüpheliler ise sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürüldükten sonra Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldıTEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı
Bilecik'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralıBilecik'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Bu iddia çok konuşulur! Gündeme bomba gibi düştü: İlk açıklama geldi

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2019: 13 Eylül için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 13 Eylül Cuma - Merkür, Venüs ile kavuşuyor

Merkür, Venüs ile kavuşuyor

Son dakika! FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyon

13 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Son dakika! TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Bilecik'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Bilecik'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.