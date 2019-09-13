Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında, askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen ve aralarında aktif bir yüzbaşı, bir teğmen olmak üzere 16'sı aktif askeri personel toplam 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan bazı şüpheliler ise sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürüldükten sonra Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

