Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu (2)

GÖZALTI SAYISI 14
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını bildirdi. 9 şüphelinin arandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin, kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile örgütün gizli ve şifreli haberleşme amacıyla kullandığı sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları ve bu şekilde irtibat halinde olduklarının saptandığı kaydedildi.
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