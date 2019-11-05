Adana merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi daha tutuklandı

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta 24 Ekim'de başlayan operasyonlarda zanlılardan 38'i yakalanmıştı.

Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan "Türkiye finans sorumlusunun" da arasında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

