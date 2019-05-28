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Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 07:29 | Son Güncelleme

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah yapılan operasyonlar askerler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Adana merkezli 17 ilde 27 askere yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında emekli, ihraç edilmiş ve aktif olarak görev yapan askerler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Somalili olduğu öğrenildi.

Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

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