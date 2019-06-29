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Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 32 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheli adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 26 Haziran'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 6 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.

Aralarında görevde bulanan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğun 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Polis, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüphelinin yakalanması için Adana, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün "KPSS çalışma evleri"nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgüt mensuplarıyla haberleşme sağladıkları ileri sürülmüştü.

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17 il adana FETÖ operasyonu

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