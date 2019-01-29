Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 22'si muvazzaf 26 zanlıdan 16'sı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem askeri yapılanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 22'si muvazzaf subay ve astsubay, 26 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda, Adana merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslerde 16 zanlı gözaltına alındı, 10 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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