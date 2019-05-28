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Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 07:55 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli 18 ilde 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi - Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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adana FETÖ/PDY operasyon

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