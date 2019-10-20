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Adana merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Operasyonda, 24'ü kadın 54 kişi yakalandı

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana ve bazı ilçeleri ile Niğde'de fuhuş yaptığı ve yaptırdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 24'ü kadın 54 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, caddelerde, parklarda, bahçelerde ve bazı organizasyonlarda fuhuş yaptığı, yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve bazı kent dışı bölgelere gitmek için kendi taşıma sistemlerini kurduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan 54 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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