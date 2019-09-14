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Adana merkezli 2 ildeki dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan biri kadın 5 şüphelinin, 9 kişiden yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi - Şüphelilerden 2'sinin, bir kargo şirketine giderek müşterilere gönderilmesi gereken ürünleri, sahte kimlikle aldıkları güvenlik kamerasına yansıdı

Adana ve İzmir'de, biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin 9 kişiden yaklaşık 100 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlılara yönelik operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlıların, Adana ve İzmir'de 9 kişiden yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerden Bekir P. ile Fatih B'nin, internet üzerinden ürün siparişi veren müşterilerin kargolarını, ilgili adreslere gönderilmeden kargo şirketinden alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahte kimlikle kendilerini sipariş veren müşteriler gibi tanıtan 2 şüphelinin, kargo şirketi görevlisiyle konuşarak müşterilere gönderilmesi gereken ürünleri teslim aldıkları görülüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında yakalama kararı verilen bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, Adana ve İzmir'de 1'i kadın 6 kişilik şebekenin, kargo şirketlerinin sistemine girerek internetten sipariş veren kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri belirlenmişti.

Şebeke üyelerinin, özellikle telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyon siparişi veren müşteriler adına gelen ürünleri sahte kimlikle aldıkları, daha sonra bu ürünleri kendi kurdukları internet sitesinden satışa çıkardıkları, ücretini kredi kartından ödeyerek sipariş veren müşterilere de ürünleri göndermedikleri tespit edilmişti.

Ayrıca şüphelilerin, kurdukları internet sitesinde "bitcoin" isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, siteye üye olanların kimlik bilgilerini ele geçirip para karşılığı sattıkları ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcılık

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