Adana merkezli 2 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Adana ve İzmir'de, biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin 9 kişiden yaklaşık 100 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlılara yönelik operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlıların, Adana ve İzmir'de 9 kişiden yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerden Bekir P. ile Fatih B'nin, internet üzerinden ürün siparişi veren müşterilerin kargolarını, ilgili adreslere gönderilmeden kargo şirketinden alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahte kimlikle kendilerini sipariş veren müşteriler gibi tanıtan 2 şüphelinin, kargo şirketi görevlisiyle konuşarak müşterilere gönderilmesi gereken ürünleri teslim aldıkları görülüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında yakalama kararı verilen bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.