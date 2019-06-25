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Adana merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 500 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 25’i tutuklandı

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 37 zanlıdan 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 21 Haziran'da Adana ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3’ü kadın 37 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 25’i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı olan firari 21 zanlının ise arandığı öğrenildi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Adana ve Gaziantep'te 58 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 gün önce özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 500 polisle düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalanmıştı.

Evlerdeki aramalarda 809 uyuşturucu hap, 58,9 gram eroin, 318,15 gram esrar, 13,96 gram kokain, 13,35 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 187 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ile 27 fişek ele geçirilmişti.

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
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(Özel) Tek suçu 30 yıldır ucuz ekmek satmak(Özel) Tek suçu 30 yıldır ucuz ekmek satmak
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