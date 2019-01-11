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Adana merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu 52 asker gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Adana merkezli 20 ilde FETÖPYD'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinden askerlerin de bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 20 ilde FETÖPYD'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinden askerlerin de bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Adana merkezli 20 ilde evlere baskın yapan ekipler, örgütün askeri mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan konuşarak iletişime geçtiği öne sürülen aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinden askerlerin de bulunduğu 42'si muvazzaf, 52 askeri gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente getirileceği öğrenildi.

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