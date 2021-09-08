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Adana Merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

08.09.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli İstanbul ve Isparta'da yapılan şafak operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına karşı Adana merkezli İstanbul ve Isparta’da, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamlar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis bulunan emekli askeri personellerinde bulunduğu 10 kişi tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti 3 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Adana
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