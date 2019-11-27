HABER

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 07:36 | Son Güncelleme

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’ndan (FETÖ/PDY)ihraç edilmiş polisler ile aralarında asker ve polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Adana merkezli Ankara ve Mersin’de şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
FETÖ'cülere şafak baskını!FETÖ'cülere şafak baskını!
Ülkede karışıklık sürüyor! 1 polis ağır yaralıÜlkede karışıklık sürüyor! 1 polis ağır yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak baskını

Şafakta basılıp gözaltına alındılar!

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor... 1 polis ağır yaralandı

Ülkede karışıklık sürüyor! 1 polis ağır yaralı

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Güngören’de bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın!

Bin metrekarelik tekstil atölyesinde yangın!

Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.