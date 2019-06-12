HABER

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 06:50 | Son Güncelleme

Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Millilere İzlanda'da nazar boncuğu!

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

Tunceli'de sıcak çatışma! Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.