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Adana merkezli 33 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında teğmen ve yüzbaşı rütbesinden kişilerin de bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 33 ilde operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY operasyon

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