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Adana merkezli 34 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

Adana merkezli 34 ilde bu sabah FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 34 ilde operasyon düzenlendi.Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41’i muvazzaf toplam 51 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 34 ilde bu sabah FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 34 ilde operasyon düzenlendi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41’i muvazzaf toplam 51 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.

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