Adana merkezli 4 ildeki terör operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 30'u bir hafta önce yapılan operasyonda yakalanmıştı.

Aralarında 18 yaşından küçük 7 kişi ile 8 kadının da olduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Büyük bir bölümünün HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran'da Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de düzenlenen operasyonla ilgili aranan 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve büyük bir bölümünün HDP'nin Adana Gençlik Meclisi üyesi olduğu öğrenilen 34 şüpheli adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden bazılarının adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 655 gram patlayıcı madde, 281 ateşleme fünyesi, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiği belirtilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulunduklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.

