HABER
  4. Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:33 | Son Güncelleme

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu sattığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adresler narkotik köpekleriyle arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptıDev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı
Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştıTurizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta 90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı

Beşiktaş'ta korkunç olay! Ölen kızı ile aynı evde kalmış

Giresun'da feci kaza! Kavşakta dönen aracı biçti

Feci kaza böyle görüntülendi

Kadıköy'de motosikletle otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Kadıköy'de kaza! Kasksız kişiler yaralandı

Övgün Ahmet Ercan'ın 'deprem gezisi' deprem uzmanlarını ikiye böldü

'Deprem gezisi' deprem uzmanlarını ikiye böldü

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı 

Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.