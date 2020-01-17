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  4. Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 07:50 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.
Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

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