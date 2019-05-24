HABER

Adana merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Koşulsuz kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 16'sı kadın 35 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin aylık yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürüldü

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16'sı kadın 35 zanlı gözaltına alındı.

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığınca, ofisleri Ankara'da bulunan ve internet sitelerine reklam vererek kendilerini finans şirketinin sahibi ve çalışanları olarak tanıtan şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Ankara, Sakarya, Artvin, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16’sı kadın 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, para sayma makinesi ve POS cihazı ele geçirildi.

Şebeke üyelerinin maddi imkansızlık içinde olan kişileri "kefilsiz, dosya masrafsız ve koşulsuz" kredi vaadiyle dolandırdıkları, GSM şirketleri üzerinden cep telefonu satışı yapılmış gibi göstererek borçlandırdıkları, tutarın yarısını aldıkları, diğer yarısını da borçlandırdıkları kişilere verdikleri öne sürüldü.

Hem vatandaşları hem de GSM şirketlerini dolandırdıkları tespit edilen şebeke üyelerinin, 9 aylık soruşturma süresince binlerce kişiye telefon satmış gibi gösterdikleri, aylık 1,5-2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şebekenin, kredi kartı borcu bulunan kişilerin ödemelerini de yüzde 10 faiz karşılığında yaptıkları tespit edildi.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
Çevreciler, şirkete karşı girdikleri arazi ihalelerini kazandıÇevreciler, şirkete karşı girdikleri arazi ihalelerini kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 il adana dolandırıcılık Jandarma operasyon

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Ankara metrosunda nefes kesen anlar!

Mecidiyeköy'deki asansör kazası davasında 16 sanık hakkında beraat kararı

Flaş karar! 16 beraat, 9 sanığa 60'ar bin ceza

Sümela Manastırı restorasyonunda en zor görevi onlar gerçekleştirdi

En zor görevi onlar başardı!

Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Konya'da MHP'li belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kim neden öldürdü?

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.