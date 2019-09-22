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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 08:37 | Son Güncelleme

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerinde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için evlere tek tek girildi.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü törer örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 7 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Polis operasyonda çok sayıda kadın ve erkek zanlıyı gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Zanlıların, asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerden oluştuğu, bazılarında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu, bazılarının ise örgüte elaman kazandırdığı ve FETÖ üyesi oldukları ileri sürüldü. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ adana ByLock

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