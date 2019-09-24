Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılındaki komiserlik sınavına giren 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Osmaniye, İstanbul, Ankara, Mersin, Karaman ve Aksaray'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Adli tıp biriminin tabelası

- Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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