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Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 07:27 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY operasyon

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