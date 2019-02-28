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Adana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 7 ilde yapılan 'Son Haciz' operasyonunda devlet memurlarını dolandıran 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyon

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 7 ilde yapılan 'Son Haciz' operasyonunda devlet memurlarını dolandıran 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendileri 'İcra Müdürlüğü' görevlisi olarak tanıtıp özellikle devlet memurlarını 'İcralık otomobilleri, piyasa değerinin altında satıyoruz. Sen devlet memurusun sana iyilik yapacağım. Fakat ihaleye girmek için para yatırman gerekiyor' diyerek dolandıran şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adana merkezli yürütülen operasyonda İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya’da 500 polisle adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. ‘Son Haciz’ adı verilen operasyonda çetenin İzmir’de yaşayan lideri A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çetenin, devlet kurumlarında çalışan 80 kişiyi 550 bin lira dolandırdığı saptandı. Polis, Adana'da bulunan bir şüpheliyi yakalamak için tespit edilen adrese baskın yaptı. Polisler, Seyhan ilçesinde bulunan bir eve yapılan baskında, şüpheli E.O.(25) çatı katında yakalandı. Polisleri karşısında görünce şoka giren şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyonAdana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyonAdana merkezli 7 ilde memurları dolandıran çeteye operasyon

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