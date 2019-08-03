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Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 11 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri ev hapsi olmak üzere 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için 30 Temmuz'da Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Bitlis ve Siirt'te operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan 24 zanlıdan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ

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