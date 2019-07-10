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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütelen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 12 polisin yakalanması için Adana merkezli 8 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgütün mahrem imamları ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polislerin bazıları gözaltına alındı.
Adana'ya gönderilen şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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