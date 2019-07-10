Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu (2)

BAŞSAVCILIK: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ildeFETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Oerasyon kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10’u aktif görevde, 2’si meslekten ihraç edilmiş, şüpheli 12 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait ‘fişleme belgeleri’nde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslar tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu, örgüt tarafından ‘mahrem imamlarla’ gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları değerlendirilmektedir."

