HABER

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Elazığ ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, halen görevde olan polis, gelir uzmanı, belediye personeli ve özel sektör çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün 17/25 Aralık sürecinin ardından sicili temiz ve örgütle bağlantısı tespit edilmeyen şahısları kamuya yerleştirmek için oluşturduğu hücre evlerinde kaldıkları iddia edildi.

Örgüt yöneticilerinin, memur yapma sözü verdiği şahısları KPSS’ye hazırladığı, hücre evinde kaldıkları süre boyunca telefon kullandırmadıkları belirlendi.

Şüphelilerin, hücre evinde kaldıkları süre boyunca aileleriyle örgüt abisine ait telefonla iletişim sağladıkları öğrenildi.

Zanlılardan 5’inin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak amacıyla ifadeler verdiği, diğerlerinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden belediye memuru Nevzat Ö, gelir uzmanları Eren D. ve Öner A. tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBurada oturmanın cezası 500 euro!Burada oturmanın cezası 500 euro!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'İsmet İnönü fotoğrafı'nın hikayesiErdoğan'ın tepki gösterdiği 'İsmet İnönü fotoğrafı'nın hikayesi
Son dakika PKK/KCK operasyonu! 8 ilde çok sayıda kişi gözaltındaSon dakika PKK/KCK operasyonu! 8 ilde çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY Hücre Evi operasyon

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Yusuf Namoğlu: Mete Kalkavan, sağlıklı iletişim kuramadığı için o tepkiyi verdi!

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl karşılanmalı, neler yapmalı? (2018 - 2019 dini günler takvimi)

2018 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nasıl karşılanmalı, neler yapmalı? (2018 - 2019 dini günler takvimi)

TSK'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

TSK'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek

Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek

Son dakika! Yenikapı'da iki gemi çarpıştı!

Son dakika! Yenikapı'da iki gemi çarpıştı!

TEM'de akılalmaz kaza! Araçlar birbirine girdi

TEM'de akılalmaz kaza! Araçlar birbirine girdi

Yeni Akit yazarı Nurettin Veren: Halkın Erdoğan'a olan güveni sarsılıyor

Yeni Akit yazarı Nurettin Veren: Halkın Erdoğan'a olan güveni sarsılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.