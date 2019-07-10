HABER

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 08:46 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi - Operasyonda gözaltına alınan bazı zanlılar emniyete götürüldü

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polisin yakalanması için Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor
Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

ABD'den S-400'ler ile ilgili yeni açıklama!

ABD'den S-400'ler ile ilgili yeni açıklama!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!

Şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları Londra'da gün yüzüne çıkıyor

İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 15 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor

Günlük burç yorumları 10 Temmuz Çarşamba - Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

Son dakika! Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.