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Adana merkezli 8 ilde ihraç polislere FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, daha önce yakalanan ve itirafçı olan zümre başkanı/öğretmen, vekil olarak adlandırılan mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya getirileceği belirtildi.

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