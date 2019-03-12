HABER

Adana merkezli 8 ilde, ihraç polislere FETÖ operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

41 GÖZALTI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.

41 GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Boşandığı eşini öldüren koca için 'İki yıllık ömrü kaldı' savunmasıBoşandığı eşini öldüren koca için 'İki yıllık ömrü kaldı' savunması
Düğünde 2 kişinin bıçaklandığı 'halay' kavgasıyla ilgili 6 gözaltıDüğünde 2 kişinin bıçaklandığı 'halay' kavgasıyla ilgili 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.