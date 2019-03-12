Adana merkezli 8 ilde, ihraç polislere FETÖ operasyonu (2)

41 GÖZALTI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.
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41 GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.
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