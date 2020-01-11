Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7 Ocak'ta Adana merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda 7 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceği sırada yakalanan Bahadır M'nin de tutuklanan zanlılar arasında yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda önce 9, ardından 7 zanlı daha yakalanmıştı.