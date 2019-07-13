HABER

Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10'u aktif görevdeki 11 polis adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u aktif görevdeki 11 polis adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün emniyet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmada, 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10'u aktif görevde 12 polisin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 11'i Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında, yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait "fişleme belgeleri"nde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu ve örgüt tarafından "mahrem imamlarla" gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıklarının değerlendirildiği kaydedilmişti.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
15 Temmuz treni İstanbul'a geldi15 Temmuz treni İstanbul'a geldi
Bakan Kurum Ayder Yaylası’ndaki salıncak kirliliğine dikkat çektiBakan Kurum Ayder Yaylası’ndaki salıncak kirliliğine dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ardışık arama FETÖ/PDY operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Doğadan ayrı kalamayanlar! Burası tam size göre

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.