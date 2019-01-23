Adana merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Adana merkezli 9 ilde, aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli 9 ilde içlerinde sözde büyük bölge imamının da bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleşen operasyonda evlerde arama yapan polisler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

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